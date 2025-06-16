A. De Souza, Operario Ferroviario’da Görevde

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario’da teknik direktör olarak göreve başladı. Brezilyalı teknik adamın yeni takımı nihayet belirlenmiş oldu. Geçen yaz Trendyol Süper Lig takımında Antalyaspor’un başına geçen Alex, Süper Lig’de 18 maçta ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçta görev yaptı. Ocak ayında yolları ayıran teknik direktör, Antalyaspor ile ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

SERIE B’DE DURUMU İYİLEŞTİRMEK İÇİN GÖREVE GELDİ

Brezilya’da nisan ayında başlayan Serie B’de Operario Ferroviario, 12 maç sonucunda 14 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor. Alex de Souza’nın Operario’daki teknik direktörlük faaliyeti, kulübün ligdeki durumunu iyileştirme amacı taşımaktadır.