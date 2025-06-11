A.E. Korkuluk Demirine Düştü, Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Aksaray’da, bir okul bahçesinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu 13 yaşındaki A.E.’nin koluna korkuluk demiri saplandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesinde, dün akşam saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE YARDIM

A.E., bahçe duvarından atlarken korkuluk demirinin üzerine düşmesi sebebiyle sağ koluna demir batmasıyla yaralandı. A.E.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olaya anında müdahale etmek için itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. İlk müdahalenin ardından, A.E. kolundaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ

Hastaneye ulaşan A.E., burada gerekli tedavi süreçlerinden geçerek, koluna saplanmış olan demir ameliyatla çıkarıldı. A.E.’nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.