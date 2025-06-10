A. Efes, Beşiktaş’ı Yendi, 2-1

MAÇIN SONUCU VE SERİDE DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinin 3. maçında A. Efes, Beşiktaş’ı 94-87 yenerek seride durumu 2-1’e taşıdı. İlgili mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşti ve şimdi gözler 4. maça çevrildi. Bu karşılaşma, perşembe günü yapılacak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak’ın hakemliğinde oynandı. A. Efes’in oyuncularından Daniel Oturu 22 sayı ile en çok skora katkı sağlayan isim olurken, Shane Larkin 18, Jordan Nwora 19, Derek Willis 13 ve Perry Dozier 9 sayı kaydetti. Beşiktaş’tan Derek Needham 19 sayı ile öne çıkarken, Uros Plavsic’in 3 faul ile maçı tamamlaması dikkat çekti.

İlk periyotta A. Efes 26-22’lik avantajla öne geçti. İkinci periyotta da etkinliğini sürdüren A. Efes, devreyi 51-42 önde kapattı. Üçüncü periyot sonunda A. Efes, 78-65’lik skorla maçı sürdürüyor. Bu sırada Beşiktaş’tan Jonah Mathews, beş faul ile oyundan çıkarıldı.

Karşılaşma, A. Efes’in serideki üstünlüğünü artırdığı bir adım oldu.