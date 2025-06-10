A. Efes, Beşiktaş’ı Yendi, Durum 2-1

MAÇIN SONUCU VE SERİDE DURUM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında A. Efes, Beşiktaş’ı 94-87 yenerek seride durumu 2-1’e getiriyor. Bu mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak olarak görev yapıyor. A. Efes takımında en fazla sayıyı atan oyuncular arasında Daniel Oturu 22, Shane Larkin 18, ve Jordan Nwora 19 sayı ile öne çıkıyor. Beşiktaş tarafında ise Derek Needham 19, Conor Morgan 13 ve Emanuel Terry 12 sayı üretiyor.

PERİYOT SONUÇLARI

İlk periyotta A. Efes, 26-22 önde tamamlıyor. Devreye 51-42 avantajla giren A. Efes, 3. periyotu da 78-65’lik skorla geçiyor. Maçta Beşiktaş’tan Jonah Mathews, 5 faulle oyun dışı kalıyor. 4. maçın ise perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanması planlanıyor.