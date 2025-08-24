A Erkek Basketbol Milli Takım Kadro Belirlendi

A MİLLİ TAKIM KADROSU BELİRLENDİ

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Erkek Basketbol Milli Takımımızın 12 kişilik sporcu kadrosu nihayet belirlendi. Yarın saat 10.00’da Riga’ya hareket edecek olan Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

KADRODA YER ALAN SPORCULAR

Avrupa Şampiyonası kafilesinde bulunan sporcu listesi şu şekilde oluştu: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer.