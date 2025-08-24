Haberler

A Erkek Basketbol Milli Takım Kadro Belirlendi

A MİLLİ TAKIM KADROSU BELİRLENDİ

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Erkek Basketbol Milli Takımımızın 12 kişilik sporcu kadrosu nihayet belirlendi. Yarın saat 10.00’da Riga’ya hareket edecek olan Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

KADRODA YER ALAN SPORCULAR

Avrupa Şampiyonası kafilesinde bulunan sporcu listesi şu şekilde oluştu: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Çanakkale Zafer Kupası etabında düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi anlar yaşandı.
Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

