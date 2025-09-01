A Erkek Milli Takım, Estonya İle Maç Yapacak

3’TE 3 YAPILDI

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Letonya, Çekya ve Portekiz karşısında kazandığı 3 galibiyetle turnuvada 3’te 3 yaparak EuroBasket’te son 16 turuna kalmayı garantiledi. Riga Arena’da gerçekleştirilen bu başarılı karşılaşmaların ardından Milliler, dördüncü maçlarını Estonya ile yapacak. A grubunda lider konumda bulunan 12 Dev Adam, bu mücadeleyle son 16 turuna güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edecek.

ESTONYA İLE KRİTİK MAÇ

EuroBasket 2025 A Grubu’nun 4. maçında Türkiye, Estonya ile heyecan dolu bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak bu mücadele, her iki takım için de son 16 turuna hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Basketbol Milli Takımı, grubundaki başarılı performansını sürdürerek liderlik pozisyonunu korumaya çalışacakken, Estonya ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibine karşı galibiyet arayacak.

KARŞILAŞMA SAATİ VE YAYIN

Türkiye Saati ile 14.45’te başlayacak karşılaşma, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. EuroBasket 2025 A Grubu’nun 4. maçı olan Estonya-Türkiye mücadelesi, Riga Arena’da oynanacak ve her iki takımın da turnuvadaki kaderini belirlemede önemli bir rol oynayacak. 12 Dev Adam, şu ana kadar sergilediği başarılı performansla grup liderliğini sürdürürken, bu maçta galibiyet hedefliyor.

BASKETBOLSEVERLER İÇİN CANLI YAYIN

Estonya ile Türkiye arasında gerçekleşecek mücadele, EuroBasket 2025 A Grubu’nun kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, bu önemli müsabakayı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Böylece hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak olan maç, heyecanını ve çekişmesini ekranlara taşıyacak. Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor