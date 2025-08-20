Haberler

A Erkek Milli Takım, Litvanya’yı Yendi

FİBA 2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak A Erkek Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde Litvanya’yı 84-81’lik skorla yeniyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlıyor. İlk yarıyı 46-40 önde tamamlayan millilerimiz, mücadelede belirleyici bir performans sergiliyor.

OYUNCU PERFORMANSLARI

A Erkek Milli Takımımızda, Alperen Şengün 25 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile maçın en dikkat çeken ismi oluyor. Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle takıma önemli katkı sunuyor. Litvanya cephesinde ise Rokas Jokubaitis, 19 sayı ile öne çıkıyor.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde kalan son hazırlık maçını 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de, Basketbol Gelişim Merkezi’nde Karadağ’a karşı oynayacak. Bu karşılaşma, şampiyona öncesi takımın son hazırlığını oluşturuyor.

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

