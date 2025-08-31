A.G. Gözaltına Alındı, Olay Devam Ediyor

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞMELERİ

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşanan olay, dün gece 23.00 sıralarında Antakya-Yayladağı kara yolunda meydana geldi. A.G., bilinmeyen bir nedenle içinde bulunduğu otomobildeki annesi B.G. ve baba H.G. ile tartışmaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.G., aile üyelerini darbedip otomobilden indirdi. Olayın ardından durumun ihbar edilmesiyle, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, B.G. ve H.G.’ye yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAÇIŞ VE REHİNLİK DURUMU

Olayın ardından A.G., kullandığı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, Defne ilçesindeki bir uygulama noktasında A.G.’yi durdurmak için ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak A.G., bu ihtara uymayıp, otomobili ile 5 araca çarpıp durdu. Çarpmanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan A.G., yolda geçmekte olan S.G. isimli bir başka sürücüyü durdurup rehin aldı.

GÖZALTI VE SAĞLIK DURUMU

Polis ekipleri, A.G.’yi kısa süre içinde etrafını sararak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay sırasında yaralanmayan S.G. ile hastanede tedavi edilen B.G. ve H.G.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.