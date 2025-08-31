A.G. Gözaltına Alındı, Olay Sırasında

Olayın Gelişimi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, A.G. adlı genç, anne ve babasını darbedip, otomobiliyle 5 araca çarptıktan sonra polisten kaçabilmek için başka bir otomobil sürücüsünü rehin aldı. Olay, Antakya-Yayladağı kara yolunda gerçekleşti. A.G. ile araçtaki annesi B.G. ve babası H.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.G., anne ve babasını darbettikten sonra onları otomobilden indirdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G. ve H.G.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı. Bu sırada A.G.’nin kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Defne ilçesindeki bir uygulama noktasında ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ancak A.G. ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Otomobiliyle 5 araca çarpıp durduktan sonra, araçtan inip yaya olarak kaçmayı denedi.

Rehine Krizi ve Gözaltı

Yolda geçen bir başka otomobili durdurarak sürücüsü S.G.’yi rehin alan A.G., bir süre sonra etrafını saran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yaralanmayan rehin S.G. ile hastanede tedavi süreci devam eden B.G. ve H.G.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.