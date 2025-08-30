Haberler

A. Gider, 30 Ağustos’u Kutladı

AYHAN GİDER’İN MESAJI

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Gider, mesajında “30 Ağustos, yalnızca askeri bir destan değil; Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, bağımsızlığın bu topraklarda ebedi olduğunun ilanıdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TAARRUZ’UN ÖNEMİ

Gider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki milletin, Büyük Taarruz’da işgal kuvvetlerine karşı sadece silahıyla değil; aynı zamanda imanıyla, kararlılığıyla ve vatan sevgisiyle mücadele ettiğini vurguladı. “O gün atılan adım, Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmış; bugün ise bizlere daha güçlü, daha büyük bir Türkiye’yi inşa etme sorumluluğunu yüklemiştir” dedi.

CUMHURİYET’İN İKİNCİ YÜZYILI

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin artık sadece kendi sınırlarıyla değil, bölgesinin ve gönül coğrafyasının da umut kaynağı haline geldiğini belirten Gider, “Bu mirası geleceğe taşımak, milletimizin birlik ruhunu korumakla mümkündür” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE RAHMET

30 Ağustos’un, “Biz bir olduğumuzda yenilmez, diri olduğumuzda aşılmaz, kardeş olduğumuzda bölünmez bir milletiz” gerçeğini bir kez daha hatırlattığını dile getiren Gider, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

VATAN EMANETİ

Gider, son olarak, “Ecdadımızın emaneti bu vatanı, birlik ve kardeşlik içinde yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” diyerek mesajını tamamladı.

Fethiye’de Dalgıçlar Türk Bayrağı Açtı

Fethiye'de dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için 8 metre derinlikte Türk bayrağı açtı. Bu etkinlik, bayramın coşkusunu deniz altında da yaşattı.
Kahramanmaraş’ta Yorgancı Zülfikar Çırak, Yorgan Bağışladı

Kahramanmaraş'ta yorgancı Zülfikar Çırak, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla bin yorgan bağışladı ve üretiminin yüzde 10'unu Kızılay'a destek için ayıracağını açıkladı.

