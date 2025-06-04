A. Gider, Bayramın Değerini Vurguladı

KURBAN BAYRAMI MESAJI

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gider, mesajında, bu toprakların asırlardır bayramları yalnızca bir takvim günü olarak değil, vicdan, dayanışma ve kardeşlik hali olarak yaşadığını vurguladı. Kurban Bayramı’nın, sadece bir ibadetin değil, paylaşmanın ve anlamlı fedakarlıkların hayata dokunduğu anlar olduğunu ifade etti.

BARIŞ VE KARDESLİK VURGUSU

Gider, “Bugün, dünyanın pek çok yerinde barışa hasret çocuklar, gözyaşına mahkum anneler ve umudunu ayakta tutmaya çalışan insanlar varken bizim soframızda bir lokmayı, yüreğimizde bir umudu, gönlümüzde bir selamı paylaşabiliyor olmamız en büyük zenginliğimizdir” dedi. Kurban Bayramı’nın, ortak vicdanı canlı tutmak ve sorumluluk duygusunu yeniden hatırlamak için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.

ORTAK DEĞERLER VE BİRLİK

Millet olarak, her dönem olduğu gibi bugün de ortak değerler etrafında birleşmeyi bilen, farklılıklarla zenginleşen büyük bir toplum olunduğunu belirtti. Bayramların, bu beraberliğin güçlendiği, birliğin pekiştiği ve dostlukların tazelendiği kıymetli zamanlar olduğunu ifade etti. Gider, Kurban Bayramı’nın, yalnızca bir ibadetin yerine getirildiği değil, kırgınlıkların onarıldığı, merhametin paylaşıldığı müstesna bir dönem olduğunu vurguladı.

BARIŞ İKLİMİ VE BAYRAM TEMENNİSİ

İçinde bulunulan barış ikliminin, bu ruhla daha da derinleşeceğine inanarak, bayramın bu kıymetli sürecini daha da güçlendirmesini temenni etti.