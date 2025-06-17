A. Gider, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaz aylarının ilk haftalarında meydana gelen orman yangınlarına dair uyarılarda bulundu. Gider, vatandaşlara sorumluluk ve duyarlılığa çağrıda bulunarak, “Devletimizin tüm imkanları sahada seferber edilmiş durumda; ancak esas sigorta, vatandaşın hassasiyetidir” diye belirtti. Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında 11 farklı noktada orman yangınları yaşandı. Elektrik hatları, biçerdöver kıvılcımları, ot temizliği ve açık alanlarda ateş yakılması gibi insan kaynaklı ihlaller sonucunda 6 kişi hakkında taksirle orman yangınına sebep olmaktan adli işlem başlatıldı.

YANGIN MÜDAHALESİ İÇİN HAZIRLIKLAR ARTIYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yangın sezonuna yüksek bir hazırlıkla girdiğini vurgulayan Milletvekili Ayhan Gider, “Bölgede 27 gözetleme kulesi, 30 hareketli kamera ve insansız hava araçları (İHA) ile 7/24 takip sağlanıyor. Havadan müdahale kapasitesi ise 4 uçak ve 3 helikopterle destekleniyor. Ayrıca, orman köylerinde beş yeni yangın su toplama havuzu devreye alınmak üzere” diye ifade etti.

BİREYSEL DUYARLILIK ÖNEMLİ

Geçen yıl Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nda meydana gelen ve 1300 hektarlık orman alanını yok eden büyük yangını hatırlatan Gider, “Tarihimize ve doğamıza gelen zarar sadece yerel değil, ulusal birer kayıptır. Bir izmarit, bir kıvılcım ya da küçük bir dikkatsizlik; yalnızca bir çam ağacını değil, bir köyün geçimini, bir yaban keçisinin yuvasını, bir çocuğun oksijenini yakabiliyor. Orman yangınları, ekolojik dengeyi bozmakla kalmıyor; yaban hayatı habitatlarını yok ediyor, biyoçeşitliliği tehdit ediyor ve geri dönüşü güç bir hasara sebep oluyor” dedi.

YANLIŞLAR SONUCU ZARAR GÖRÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, 2023 yılında 5300 hektar orman alanı ve 3520 dekar tarım arazisi yangınlardan zarar gördüğünü belirten Gider, 28 büyükbaş, 118 küçükbaş hayvan ve 579 arılı kovanın yangınlar sonucu kül olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çanakkale Valiliğince 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara izinsiz girişlerin yasaklandığını hatırlatan Gider, devletin bu süreçte tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

DEVLET TEKNOLOJİLERİYLE MÜDAHALEDE

Havadan da en ileri teknolojilerle sahada olduklarını dile getiren Gider, “Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın belirttiği gibi; 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımız 24 saat gözetim altında. Bu araçlar, 4 bin 796 yangın havuzundan veya göletlerden su alarak en kısa sürede müdahale kapasitesine sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta altını çizdiği gibi; çevreye karşı duyarlılık sadece devletin değil, milletçe hepimizin müşterek sorumluluğudur. En gelişmiş sistemler, en ileri teknolojiler bile insan dikkati ve toplumsal bilinçle desteklendiğinde anlam kazanır. Bu nedenle en büyük temennimiz; alınan önlemlere hiç ihtiyaç duyulmayan, yangınsız bir sezon geçirmektir.” dedi.