A.H. İntihar Girişiminde Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Danıştay’da çalışan Tetkik Hakim A.H, Kurban Bayramı nedeni ile gittiği Mardin’in Artuklu ilçe merkezindeki bir otel odasında, otel görevlileri tarafından silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Gözlemlenen intihar girişimi nedeniyle A.H, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bununla birlikte olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı, hakim A.H’nin “silahlı saldırıya uğradığı” yönünde basına yansıyan bilgileri yalanladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Danıştay Tetkik Hakimi A.H, Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir.” ifadeleri kullanıldı.