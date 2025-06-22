A.H., Mardin’de İntihar Etti, Hayatını Kaybetti

DANISHTAY HAKİMİNİN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Mardin’de konakladığı otelde silahla intihar girişiminde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Batmanlı olan 42 yaşındaki A.H., Mardin’de kaldığı otelin odasında bilinmeyen bir nedenle silahıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan A.H., 12 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı.

CENAZESİ YOĞUN İLGİYLE TOPRAĞA VERİLDİ

Akşam saatlerinde Ankara’ya sevk edilmek üzere hazırlık yapılırken, yolda hayatını kaybeden A.H.’nin cenazesi, memleketi Batman’a karayolu ile getirildi. Burada, Hamidiye Camisi’nde binlerce seveninin katıldığı bir tören düzenlendi. Törende dualar eşliğinde A.H.’nin cenazesi toprağa verildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. A.H.’nin ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.