A.H. Ve S.A.H. Gözaltına Alındı

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN’da kiralık otomobil içerisinde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. (50) ve oğlu S.A.H. (27) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’e bağlı ekipler, A.H. ve oğlu S.A.H.’ın kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacağına dair ihbar aldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, baba ve oğlunun bulunduğu aracı dün akşam Havza ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak, iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma süreçleri devam ediyor.