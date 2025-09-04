Haberler

A.H. Ve S.A.H. Gözaltına Alındı

METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN’da kiralık otomobil içerisinde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. (50) ve oğlu S.A.H. (27) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’e bağlı ekipler, A.H. ve oğlu S.A.H.’ın kiralık otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacağına dair ihbar aldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, baba ve oğlunun bulunduğu aracı dün akşam Havza ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak, iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma süreçleri devam ediyor.

Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonunda 139 Yakalandı

Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonlarında Ağustos ayında 139 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.
Birleşik Metal-İş, Yüzde 58,5 Zam Talep Etti

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk altı ay için yüzde 58,5 zam talep etti. Genel Başkan, metal işçilerinin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekti.

