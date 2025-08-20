A.K. Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı

43 DOSYADAN YAKALANDI

Osmaniye’de, dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyası olan ve toplamda 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan A.K. isimli şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki ay süren titiz çalışmalar sonucunda, A.K.’nin “Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından arandığını ortaya çıkardı.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Zanlının, geniş bir dolandırıcılık ağı içerisinde yer aldığı ve toplamda 89 bin TL’lik adli para cezası bulunduğu belirlendi. Osmaniye ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa geliştirdiği operasyon doğrultusunda, firari hükümlü A.K., Adana’da saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.