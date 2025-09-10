A.K. Garsonu Tabancayla Vurdu, Yakalandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alan 17 yaşındaki A.K., bu duruma öfkelenip, garson Nizamettin Yapa’yı 44 yaşında tabancayla bacaklarından vurdu. Motorize yunus ekipleri, olayın ardından A.K.’yı yakaladı ve tutukladı.

Olayın Meydana Geldiği Yer

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bulunan Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir restoranda gerçekleşti. A.K., daha önceden restorana garsonluk için başvurmuş ve olumsuz yanıt aldıktan sonra iş yerindeki çalışanlara karşı husumet beslemeye başlamıştı. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., garson Nizamettin Yapa ile tartıştıktan sonra ateş açtı.

Yaralanma ve Müdahale

Ateş sonucu bacaklarından yaralanan Yapa, kanlar içinde yere yığılırken, A.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında Yapa’yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Şüphelinin Yakalanması

Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan garson Yapa ise taburcu edildi.