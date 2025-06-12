A.K., İntihar İhbari Yaptı, Kurtarıldı

ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBAR

Burdur’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak intihar edeceğini bildiren A.K. (34), olay yerine gelen ekipler geldiğinde ihbarı kendisinin yapmadığını öne sürdü. Saat 06.30 sularında, Yeni Mahalle Menderes Caddesi’ndeki apartmanın 1’inci katındaki dairesinde 2 kızıyla birlikte doğal gazı açıp intihar edeceğine dair ihbarda bulundu. Bu durumu fark eden yetkililer, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

KADININ BACADAN SALDIRISI

Ekipler olay yerine geldiğinde A.K. ihbarın kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, çağrı merkezi ile yapılan görüşmede belirtilen telefon numarasının A.K.’ye ait olduğu ve olay yerine ulaştıklarında doğal gazın kapatıldığı tespit edildi. Ekipler bölgeden ayrılmaya başladıkları esnada, A.K. balkondan kendini sarkıtmış bir şekilde, “Kızlarım var, kurtarın” diye bağırmaya başladı.

Olay yerine müdahale eden ekipler, ambulanstaki sedyeyi açıp kadını kurtarmak için harekete geçti. Görevli bir kişi kadının ayaklarından tutarken, diğer görevli de yakalamak için hazır durumda bekliyordu. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki balkondan sarkan A.K., “Düşüyorum abi tutun” diyerek yardımcı olma çağrısında bulundu. Aşagıdaki ekipler, A.K.’yi güçlükle tutarak sedyeye almayı başardı. A.K., “Kızlarım var, kurtarın” diye bağırmaya devam etti. Ekiplerden biri, “Kızların var madem neden kendini balkondan atıyorsun” şeklinde tepki gösterdi. A.K. daha sonra hastaneye kaldırıldı ve burada tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.