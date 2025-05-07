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A. K. Mahmut Uslu’yu Yalan Makineleriyle Bağlayın

ALİ KOÇ’UN GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da katıldığı programda güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ali Koç, Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu’nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Mahmut Uslu’nun açıklamaları hakkında konuşan Koç, “Mahmut Uslu’yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar.” şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.

MAHMUT USLU’NUN DEVAM EDEN İZLENİMLERİ

Mahmut Uslu, yakın zamanda bir programa katılarak, “Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç’un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

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