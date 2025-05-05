A.K.Ö. Yaralandı, Durumu İyi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Caddesi’nde gerçekleşti. Karşıyaka’dan Bornova istikametine seyir eden A.K.Ö. yönetimindeki 35 BTC 176 plakalı otomobil, Smyrna Meydanı kavşağında kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu acil ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde çıkarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. A.K.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kazadan sonra polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ulaşım, yapılan bu çalışmaların ardından normale döndü. Kazayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.