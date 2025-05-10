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A.K. Parti Bozyazı Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü’nü kutladı

ANNELER GÜNÜ MESAJI YAYIMLADI

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Zor, annelerin yaşamın her anında en büyük çabayı ve sevgiyi taşıdığını vurguladı. Annelerin fedakarlığın sembolü olduğunu ifade eden Zor, “Hayatımıza yön veren, bizi biz yapan değerlerin kaynağı annelerimizdir. Onlara layık olmak sadece özel günlerde değil hayatın her anında onların kıymetini bilmekle mümkündür.” dedi.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL VURGU

Zor, özellikle çocuklarını vatan uğruna feda eden şehit anneleri için özel bir ifade kullandı. “Şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerin gününü yürekten kutluyorum.” diyerek, bu annelerin önemine dikkat çekti.

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