A.K. Yabancı Turistlerle Tartıştı

Olayın Gelişimi

Marmaris ilçesinde, yabancı turistlere yönelik argo ifadelerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan A.K. (23) gözaltına alındı. A.K., çektiği görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek “Can sıkıntımı turistlerle atıyorum” notuyla paylaştı. Sosyal medyada viral hale gelen bu görüntüler büyük tepki topladı.

İnceleme Süreci

Marmaris Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, görüntülerle ilgili hemen bir inceleme başlattı. A.K.’nin yerel bir işletmede çalıştığı belirlendi ve polis ekipleri tarafından önceki gün yakalandı.

Polis İfadesi ve Sonrası

A.K., polis sorgusunda “Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu. Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim” ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edildi. Şu an A.K.’nin işlemleri devam ediyor.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

