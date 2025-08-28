A.K. Yabancı Turistlerle Tartıştı

Olayın Gelişimi

Marmaris ilçesinde, yabancı turistlere yönelik argo ifadelerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan A.K. (23) gözaltına alındı. A.K., çektiği görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek “Can sıkıntımı turistlerle atıyorum” notuyla paylaştı. Sosyal medyada viral hale gelen bu görüntüler büyük tepki topladı.

İnceleme Süreci

Marmaris Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, görüntülerle ilgili hemen bir inceleme başlattı. A.K.’nin yerel bir işletmede çalıştığı belirlendi ve polis ekipleri tarafından önceki gün yakalandı.

Polis İfadesi ve Sonrası

A.K., polis sorgusunda “Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu. Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim” ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edildi. Şu an A.K.’nin işlemleri devam ediyor.