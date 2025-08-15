A.K.’ye 78 Bin TL Ceza Verildi

OTOMOBİL İLE POLİSİNDEN KAÇTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarından kaçmaya çalışan A.K. (19), takip sonucunda yakalandı. A.K.’ye, daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenince toplamda 78 bin TL ceza uygulandı.

POLİS EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Dün akşam Zafer Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, A.K.’nin kullandığı 34 SIE 86 plakalı otomobilde abart egzoz olduğunu fark etti. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışık ihlali yaparak yolda ilerledi. Ulaşan motosikletli polis ekibinin üzerine doğru giderek tehlikeli bir durum yarattı.

KAÇIŞ SONUCU DURDURULDU

Otomobil sonunda Çorlu Devlet Hastanesi civarında durduruldu ve sürücü A.K. ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemede, A.K.’nin geçmişte benzer bir suçtan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. A.K.’nin, ehliyeti olmadığından dolayı kaçtığını söylediği aktarıldı.