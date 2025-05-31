A Kadın Basketbol Takımı, Litvanya’yı Yendi

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Litvanya’yı 73-68’lik skorla mağlup etti. 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahada yer aldı.

MAÇIN İLK PERİYOTU LİTVANYA’YA GİTTİ

Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodu, konuk Litvanya’nın 16-10’luk üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen milliler, devreyi 34-32’lik skorla önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısına geçildiğinde, üstün performans gösteren Türkiye, üçüncü periyodu 54-49’la bitirirken, karşılaşmayı 73-68’lik skorla galip tamamladı.

MİLLİLERİN SKOR PERFORMANSI

Millilerde Derin Erdoğan 18 sayı atarken, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13’er sayı kaydetti. Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı ile çift haneli skora ulaştı. Ayrıca, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen bu sponsorlu karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.