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A Kadın Basketbol Takımı, TBF Başkanıyla Görüştü

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI BAŞKANLA BİR ARAYA GELDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Türkoğlu ve beraberindeki ekip, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın işbirliğiyle yapılacak olan FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takıma başarılar diledi.

Avrupa Şampiyonası’na hazırlıklarını sürdürmekte olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Ekip, yarın son antrenmanını yaparak, 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan’a doğru yola çıkacak.

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