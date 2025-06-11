A Kadın Takım, Rusya’yı Yendi

A KADIN MİLLİ BASKETBOL TAKIMI RUSYA’YI MAĞLUP ETTİ

A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği hazırlık maçında Rusya’yı 75-53’lük skorla yenmeyi başardı. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapıldı ve Ay-yıldızlı takımın başlangıç beşi Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan’dan oluştu. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamladı ve maçı da 75-53 gibi net bir skorla kazanmış oldu.

MAÇTA GÖZE ÇARPAN PERFORMANSLAR

A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan, 16 sayıyla takımın en çok skor üreten ismi oldu ve 8 ribaundla da etkili bir performans sergiledi. Tilbe Şenyürek 8 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla dikkat çekerken, Sevgi Uzun da 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist ile takıma katkı sağladı. Rusya’da ise takımın en skorer oyuncusu Sofia Liulina 11 sayı ile maçı tamamladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Kadın Milli Takımda, Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı. Bu değişikliklerle birlikte takım, önümüzdeki maçlara yönelik stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.