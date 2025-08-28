Haberler

A Kapı Tadilat Nedeniyle Kapalıdır

A KAPIDA TADİLAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ana girişi olan A Kapı, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine kapatıldı. Bu süreçte, üniversitenin C kapısı geçici olarak çift yönlü trafiğe açıldı.

C KAPISI KULLANILACAK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gerçekleştirdiği açıklamada, “Üniversitemiz A kapısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen revizyon işlemi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Misafirlerimizin ulaşım için diğer giriş noktalarını kullanmaları gerekmektedir. A kapıda devam edecek tadilat boyunca öğrenci, personel ve misafirlerimizin yaşayabilecekleri muhtemel gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına C kapı geçici olarak çift yönlü trafiğe açılacaktır. Tadilat sonrası C kapı tekrar trafiğe kapatılacak, A kapı ulaşıma açılacaktır” ifadesine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Haberler

Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.