A Kapı Tadilat Nedeniyle Kapalıdır

A KAPIDA TADİLAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ana girişi olan A Kapı, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine kapatıldı. Bu süreçte, üniversitenin C kapısı geçici olarak çift yönlü trafiğe açıldı.

C KAPISI KULLANILACAK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gerçekleştirdiği açıklamada, “Üniversitemiz A kapısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen revizyon işlemi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Misafirlerimizin ulaşım için diğer giriş noktalarını kullanmaları gerekmektedir. A kapıda devam edecek tadilat boyunca öğrenci, personel ve misafirlerimizin yaşayabilecekleri muhtemel gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına C kapı geçici olarak çift yönlü trafiğe açılacaktır. Tadilat sonrası C kapı tekrar trafiğe kapatılacak, A kapı ulaşıma açılacaktır” ifadesine yer verdi.