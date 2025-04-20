A. Keşir, TARSİM’le Tarım Üreticilerini Teşvik Etti

TARIM ARAZİLERİNDE İNCELEME YAPILDI

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, zirai dondan etkilenen tarım alanları üzerinde incelemelerde bulundu ve çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) katılmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Keşir, merkeze bağlı 450 rakımlı Suncuk köyünde yaşanan don olayından zarar gören fındık bahçelerini yerinde inceledi. Çiftçilere yöneltilen tavsiyelerde, “TARSİM’de sigortaların yüzde 70’i devlet tarafından karşılanıyor. Bir önceki yıl kuraklık, bu sene don, seneye ne olacağını bilmiyoruz. Mevsim değişikliklerinden dolayı belki de ön göremediğimiz zarar türleriyle karşılaşacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DÜŞÜK SİGORTA ORANLARI ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Keşir, fındık üretiminin önemli olduğu Düzce’de TARSİM oranının yüzde 15 gibi düşük seviyelerde olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak, “Onun için biz üreticilerimize olabildiğince bunu anlatıp, olası olumsuzluklara karşı bu sigortayı almalarını teşvik etmemiz lazım. Görünen o ki bu iklim değişikliğiyle beraber her yıl bizi farklı riskler bekliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Yapılan bu çalışmaların, çiftçilere bilgilendirme ve zararlarını minimize etme açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VE TARSİM TEMSİLCİLERİ YANINDAYDI

Keşir’e, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakoç, kurumlardan personel ve ziraat odası başkanları da inceleme sırasında eşlik etti. Tarım arazilerinin korunması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi adına bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği belirtiliyor.