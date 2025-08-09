A M. E. V. T., 2026 CEV E. A. V. Ş. E. A. G. 3. M. D. M. M. 3-0 Mağlup Etti

A MİLLİ TAKIM BÜYÜK BİR GALİBİYET ALDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki üçüncü karşılaşmasında ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya çıkardı.

Milliler, bir sonraki maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Malatya’da Danimarka ile karşılaşacak. Karşılaşma Continental Arena’da oynanacak. Maçın hakemlik görevlerini ise Bulgaristan’dan Konstantin Yovchev ve Çekya’dan Vlastimil Kovar üstlenecek.

Karşılaşmada Macaristan’ın kadrosunda Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga ve Kiss (L) yer alırken; Türkiye adına ise Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan ve Beytullah (L) mücadele etti. Setlerin sonuçları ise 16-25, 17-25 ve 15-25 şeklinde gerçekleşti. Maç toplamda 70 dakika sürdü.