A M K B T Başantrenörü E M, 2025 FIBA A Grubu’nda Fransa’ya yenilmekten gururlu

BAŞANRENTÖR EKREM MEMNUN’DAN AÇIKLAMALAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda Fransa’ya karşı 71-69’luk sonuçla kaybettikleri maç sonrasında takımına duyduğu gururu dile getirdi. Barış ve Dostluk Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memnun, “Son katıldığımız turnuvalarda zorlanıyorduk. Olimpiyat ve dünya şampiyonası kaçırdık. Türkiye gibi bir ülke için bu kabul edilebilir değil. Avrupa kupalarını kulüp seviyesinde domine ediyoruz. Her sene finaller görüyoruz, finalde iki takımla yer alıyoruz ama milli takım seviyesinde de büyük turnuvalarda olmayı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, grup aşamasında ilerlemek istediklerini belirtti.

YENİ MAÇ İÇİN HAZIRLIK

Tecrübeli başantrenör, “Bu turnuvada bir şeyler yapmak istiyoruz. Oyuna yaklaşımımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Maçın büyük bölümünde oyun planına sadık kaldık. Tabii ki hatalar yaptık, bu hatalar da maçı kaybetmemize neden oldu ama bu karşılaşmada bazı artılar da gördük. Kaybettik, favorilerden birine karşı kaybettik. Bu mağlubiyetin bizi genel anlamda etkilemesine izin vermeyeceğiz. Tüm senaryolara karşı hazırlıklıydık” diyerek devam etti. Memnun, yarın İsviçre ile oynayacakları maçı da değerlendirdi ve “İsviçre, her takım gibi burada olmayı hak ediyor. Her rakibe karşı sahaya çıkıp iyi mücadele etmeniz gerek. Yarınki maça yüzde 100 hazır olacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

OLCAY ÇAKIR TURGUT’TAN AÇIKLAMALAR

Milli takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, takım olarak sergiledikleri performanstan memnun olduğunu ve gurur duyduğunu belirtti. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Turgut, “Fransa, turnuvanın favori takımlarından biri, bunu biliyorduk. Son turnuvalarda zorlanmıştık ama burada büyük bir adım attık” şeklinde konuştu. Ayrıca, maçta yaptıkları bazı hataların üzerinde çalışacaklarını dile getirerek, “Sırada İsviçre ve Yunanistan maçlarımız var. Ev sahibi Yunanistan ile oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Yarın da İsviçre karşısında daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.