A M K V T Kadrosu Açıkladı

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak takım kadrosu belirlendi. Takım, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak.
KADRODAKİ OYUNCULAR
Filenin Sultanları’nın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylü Akarçeşme.