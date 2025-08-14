A M K V T Kadrosu Açıkladı

Haberler

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak takım kadrosu belirlendi. Takım, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak.

KADRODAKİ OYUNCULAR

Filenin Sultanları’nın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylü Akarçeşme.

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

