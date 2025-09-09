A Mili Basketbol Takımı Yarı Finale Yükseldi

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale ulaştı. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmanın başlangıç çeyreği 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte kontrolü eline alan milliler, devreye 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15’e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de avantajını koruyarak maçı 91-77 kazanmayı başardı.

EPOK ALPEREN ŞENGÜN’LE YAZILDI

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket’te 24 yıl sonra yarı finale geçmeyi başardı. Türkiye, bu başarıyı en son 2001’de ev sahipliği yaptığı şampiyonada elde etmiş ve finale çıkarak gümüş madalya kazanmıştı. Takımımızın parlayan yıldız oyuncusu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamladı. Alperen Şengün, bu performansıyla EuroBasket’te triple-double yapan en genç oyuncu ünvanını kazanırken, ayrıca EuroBasket tarihindeki triple-double yapan beşinci oyuncu olmayı da başardı.

Milli takım, yarı finalde bu akşam oynanacak Litvanya – Yunanistan maçının galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.