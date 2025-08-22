A Mili Erkek Basketbol Takımı Hazırlıkta

GENEL MENAJER’DEN KAMP DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Takım, EuroBasket 2025 öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde medya günü etkinliği düzenledi. Yücel, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, “Avrupa Şampiyonası’na 5 gün kaldı. Yarın oynayacağımız Karadağ maçıyla da Riga uçuşu öncesi hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Çok verimli bir kamp geçirdik. Oyuncularımız çok özveriliydi” ifadesini kullandı.

HAZIRLIK MAÇLARININ ÖNEMİ

Yücel, hazırlık maçlarında takımın gösterdiği mücadeleye dikkat çekti. Bu süreçte elde edilen iyi sonuçların, Avrupa Şampiyonası’na umutla bakmalarını sağladığını aktaran Yücel, “Zaten çok kaliteli bir kadromuz var. Bu kamp boyunca hep yanımızda olan yönetim kurulu ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz” sözlerini dile getirdi.

HEDEF: BAŞARIYLA TEMSİL

Nedim Yücel, takımın hocasıyla birlikte Avrupa Şampiyonası’na emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Yücel, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Başarılı olacağımıza çok inanıyoruz” diyerek takım hedeflerine olan inancını ifade etti.