A Mili Erkek Basketbol Takımı, Letonya’yı Mağlup Etti

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI LETONYA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki ilk mücadelesinde, ev sahibi Letonya’yı 93-73’lük bir skorla mağlup ediyor. Ay-yıldızlı ekip, grubun ikinci karşılaşmasını Cuma günü TSİ 14.45’te Çekya ile oynayacak.

MAÇ DETAYLARI

Karşılaşma Arena Riga’da gerçekleştiriliyor ve hakemler Gediminas Petraitis, Yohan Rosso, Fernando Calatrava üçlüsü tarafından yönetiliyor. Letonya takımında Kristaps Porzingis 10, Davis Bertans 6, Rolands Smits 10, Arturs Kurucs 3, Arturs Zagars 11, Rihards Lomazs 16, Andrejs Grazulis 7, Dairis Bertans 6, Kristers Zoriks 4 sayı ile takımına katkı sağlıyor. Başantrenörlük görevini Luca Banchi üstleniyor.

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI

Türkiye kadrosunda ise Shane Larkin 15, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Alperen Şengün 16, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, ve Ömer Yurtseven yer alıyor. Başantrenör olarak Ergin Ataman görev yapıyor. Maçın ilk periyodu Türkiye’nin 21-24’lik üstünlüğü ile geçilirken, devre arası sonuç 39-47 Türkiye lehine oluşuyor. Üçüncü periyot sonunda Türkiye’nin skoru 55-72’ye çıkardığı görülüyor.