Haberler

A Mili Erkek Basketbol Takımı Mağlup Oldu

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’daki açılış karşılaşmasında Almanya ile karşılaştı ve maçı 73-71’lik skorla kaybetti. Millilerin başlangıç beşi Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün’den oluştu. İlk periyodu 25-17 önde kapatan Milliler, devreyi de 35-28 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta 51-49’luk skorla önde giden ay-yıldızlılar, son çeyrekte arzuladığı performansı sergileyemedi ve karşılaşmadan 73-71’lik mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Alperen Şengün 25 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle dikkat çekti. Cedi Osman da 15 sayı ve 3 ribaundla takıma katkıda bulundu.

GELECEK MAÇ

Almanya takımında ise Dennis Schröder, 22 sayıyla öne çıktı. Milliler, turnuvanın üçüncülük maçında 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Çekya/Sırbistan maçının kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ

Haberler

La Liga Maçları S Sport’ta Yayınlanıyor

2025-2026 futbol sezonunda La Liga'nın yayın haklarının hangi kanalda olacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçların yayın bilgileri henüz netlik kazanmadı.
Haberler

İnegöl’de Kusay A. Yaralandı

İnegöl'de bir iş yerinde çıkan tartışmada Suriye uyruklu Kusay A. çekiçle yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.