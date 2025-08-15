A Mili Erkek Basketbol Takımı Mağlup Oldu

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’daki açılış karşılaşmasında Almanya ile karşılaştı ve maçı 73-71’lik skorla kaybetti. Millilerin başlangıç beşi Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün’den oluştu. İlk periyodu 25-17 önde kapatan Milliler, devreyi de 35-28 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta 51-49’luk skorla önde giden ay-yıldızlılar, son çeyrekte arzuladığı performansı sergileyemedi ve karşılaşmadan 73-71’lik mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Alperen Şengün 25 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle dikkat çekti. Cedi Osman da 15 sayı ve 3 ribaundla takıma katkıda bulundu.

GELECEK MAÇ

Almanya takımında ise Dennis Schröder, 22 sayıyla öne çıktı. Milliler, turnuvanın üçüncülük maçında 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Çekya/Sırbistan maçının kaybedeni ile karşı karşıya gelecek.