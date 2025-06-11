A Mili Futbol Takımının T D. V M, Meksika’ya Karşı Mağlubiyet Sonrası Açıklama Yaptı

A MİLLİ TAKIMDA KAYIP SONRASI AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarda, kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi. Maç sonrasında Kenan Stadı’nda yapılan basın toplantısında konuşan Montella, takımda bazı eksikliklerin bulunduğunu vurguladı. “İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık” diyen İtalyan teknik adam, sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti. Bunun fiziksel kondisyon üzerindeki etkilerini hissettiklerini aktaran Montella, “Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü” şeklinde ifade etti.

FİZİKSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Montella, “Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı” dedi. Kamp döneminde 4 yeni futbolcunun milli takım formasını giydiğini ve gelecekle ilgili umutlu olduklarını belirten Montella, “Kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takım ruhunun sahaya yansıdığını ve kamp genelinde performanstan memnun kaldığını vurgulayarak, “Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik” şeklinde konuştu. Meksika’nın güçlü bir rakip olduğunu da unutmamak gerektiğini ekledi.

GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Bazı futbolcuların sezon boyunca 50 maçtan fazla oynadıklarını söyleyen Montella, “Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik” dedi. Ancak, birçok eksikliğin bulunduğunu da sözlerine ekledi. “Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?” sorusuna verdiği yanıtta, geçmişte forma numaralarıyla ilgili hatalar yaptığını ve bu konuya girmemeyi tercih ettiğini belirtti. Montella, “Kendi kendime sorduğum bir soru değil” diyerek, takım içerisindeki dinamiklerin ön plana çıktığı bir dönemde olduklarını ifade etti.