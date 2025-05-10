A Mili Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına giriş yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Basketbol Gelişim Merkezi’nde (BGM) ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Aday kadroda bulunan Sevgi Uzun ile Teaira McCovan, WNBA sezonunun bitiminin ardından milli takıma katılacak. Ay-yıldızlı ekip, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu’nda yarışacak. Grup maçlarını ise Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynayacaklar.

BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ekrem Memnun, büyük hayalleri olduğunu vurguladı ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Milli oyuncuların kampa motivasyonlu ve istekli bir şekilde geldiğini belirten Memnun, “Büyük hayallerimiz var ve heyecanlıyız. İlk antrenmanımızı yaptık. İlk gün için iyi şeyler söyleyebilirim. İnşallah sakatlık olmadan en iyi şekilde hazırlanmak ve bu süreyi çok iyi geçirmek istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Hayallerimizin peşinde koşacağız.” dedi.

MOTİVE VE HEYECANLI BİR TAKIM

A Milli Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, hazırlık sürecinin oldukça iyi geçeceğine inandığını dile getirdi. 2025 Avrupa Şampiyonası’na kadar olan uzun sürede birlikte antrenman yapacaklarını aktaran milli basketbolcu, “Uzun bir sezonun ardından hep beraber toplandık. Çok güzel bir dönem olacağına inanıyoruz. Elinden gelenin yüzde yüzünü vermeye hazır, motive ve heyecanlı bir takımız. Bu, bizim için mutluluk verici bir şey. Adım adım ilerleyerek önce hazırlık kampını en iyi şekilde geçirip, sonrasında gözümüzü şampiyonaya çevireceğiz.” şeklinde görüş bildirdi.