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A Mili Kadın Basketbol Takımı Heidelberg’e Gitti

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Almanya ile ikili temas maçları oynamak üzere Heidelberg şehrine gitmekte. İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden uçakları ile Frankfurt’a ulaşan ay-yıldızlı ekip, buradan karayolu ile Heidelberg’e geçiyor.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

Milliler, 6 Haziran Cuma günü TSİ 20.00’de SNP Dome Heidelberg’de Almanya ile karşılaşacak. İkili temas maçı ardından takım, 7 Haziran Cumartesi günü ülkeye dönecek. Takımda, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’nden (WNBA) dönen Sevgi Uzun yer alırken, Berfin Sertoğlu ve Sehernaz Çidal bireysel programları doğrultusunda İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor.

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