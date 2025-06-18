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A Mili Kadın Voleybol Takımı 3-0 Galip!

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2’nci haftasında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk haftayı 4’te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, bu kez Sinan Erdem Spor Salonu’nda rakibi ile karşılaştı. Maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da saha kenarından izledi.

BİREYSEL PERFORMANSLAR

Karşılaşmanın ilk setinde, iki takım art arda sayılar buldu. A Milli Takım 3 sayı farkla geri düşmesine rağmen son anlarda gösterdiği mücadeleyle seti 25-27 kazandı. İkinci sette ise kırmızı-beyazlılar, 5-0’lık bir seriyle başlayarak rakibine karşı üstünlüğünü koruyarak seti 19-25 ile tamamladı. Üçüncü seti de 28-26 kazanarak maçı 3-0 ile bitirdi.

GELECEK MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 19.30’da Kanada ile bir sonraki maçına çıkacak.

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