A Mili Kadın Voleybol Takımı Başardı

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergiliyor. E Grubu’ndaki ikinci mücadelede Bulgaristan’la karşılaşan milliler, rakibini 3-0’lık sonuçla yenerek son 16 turuna kalmayı başardı.

SET SONUÇLARI

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13

SÜRE: 80 dakika

Türkiye’nin kadrosunda Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar ve Gizem yer aldı. Liberolar ise İlkin, Hande ve Elif oldu. Bulgaristan takımında ise Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova ve Kitipova mücadele etti, liberoların arasında ise Veneva ve Krivoshiyska yer aldı.