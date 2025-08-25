A Mili Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’ı Yendi

ŞAMPİYONADA KAZANILAN İKİNCİ GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci müsabakasında Bulgaristan ile mücadele etti. Tayland’da gerçekleşen karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibi Bulgaristan’a hiçbir set vermeyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya’nın ardından Bulgaristan’ı da yenerek turnuvadaki ikinci maçında ikinci kez zafer kazanmış oldu.

SON 16 TURUNA YÜKSELDİLER

Filenin Sultanları, bu galibiyetle birlikte son 16 turunu da garantiledi. Takım, şimdi liderlik için Kanada ile karşılaşacak.