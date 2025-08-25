Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’ı Yendi

ŞAMPİYONADA KAZANILAN İKİNCİ GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci müsabakasında Bulgaristan ile mücadele etti. Tayland’da gerçekleşen karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibi Bulgaristan’a hiçbir set vermeyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya’nın ardından Bulgaristan’ı da yenerek turnuvadaki ikinci maçında ikinci kez zafer kazanmış oldu.

SON 16 TURUNA YÜKSELDİLER

Filenin Sultanları, bu galibiyetle birlikte son 16 turunu da garantiledi. Takım, şimdi liderlik için Kanada ile karşılaşacak.

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

