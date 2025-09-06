A Mili Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

FİNALDE RAKİPLERİ HAKKINDA İFADELER

2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda Japonya’yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Ebrar Karakurt, maç sonrası açıklamalar yaptı. Karakurt, “İtalya gelecektir finalde, uzun zamandır yenilmiyorlar. Ama biz modumuzu yakaladık! Finalde yenemeyeceğimiz takım yok” sözleriyle muhtemel rakipleri hakkında bilgiler verdi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE TAKIM MORALİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu galibiyetle birlikte finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Ebrar Karakurt’un ifade ettiği gibi, takımın motivasyonu ve performansı oldukça yüksek. İtalya’nın güçlü bir rakip olduğunu kabul etse de, takımın finalde daha önce yenilmediği takımlara karşı da kazanmaya kararlı olduğu görülüyor.

TARİHİ ANLAR VE HAZIRLIK

Takımın finale yükselmesi, voleybol tarihindeki önemli anlardan biri olarak kaydedildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın finale çıkması, spor camiasında büyük bir heyecan yaratırken, oyuncuların performansı da dikkat çekiyor. Ebrar Karakurt’un açıklamaları, takımın final için ne denli hazır olduğunun bir göstergesi.