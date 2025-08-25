A Mili Kadın Voleybol Takımı, FIVB’de Başarıyla İlerliyor

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Bulgaristan’ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi sağlıyor. Milliler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 2’de 2 yaparak E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’a karşı etkili bir performans sergiliyor.

ÜÇÜNCÜ MAÇ KANADA İLE

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de Kanada ile yapacak. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın gerçekleştirileceği salonun adı Nakhon Ratchasima olarak belirlenirken, hakemlik görevini Japonya’dan Sumie Myoi ve Kazakistan’dan Yuliya Akulova üstlenecek.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta Türkiye’nin kadrosu; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) ve alternatif oyuncular olarak İlkin, Hande, Elif yer alıyor. Bulgaristan ise Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) ile mücadele ediyor. Set sonuçları ise 25-23, 25-19, 25-13 olarak belirleniyor. Toplam maç süresi ise 80 dakika olarak kaydedildi.