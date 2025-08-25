Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımı, FIVB’de Başarıyla İlerliyor

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Bulgaristan’ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi sağlıyor. Milliler, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 2’de 2 yaparak E Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’a karşı etkili bir performans sergiliyor.

ÜÇÜNCÜ MAÇ KANADA İLE

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki üçüncü ve son maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de Kanada ile yapacak. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın gerçekleştirileceği salonun adı Nakhon Ratchasima olarak belirlenirken, hakemlik görevini Japonya’dan Sumie Myoi ve Kazakistan’dan Yuliya Akulova üstlenecek.

MAÇIN DETAYLARI

Maçta Türkiye’nin kadrosu; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) ve alternatif oyuncular olarak İlkin, Hande, Elif yer alıyor. Bulgaristan ise Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) ile mücadele ediyor. Set sonuçları ise 25-23, 25-19, 25-13 olarak belirleniyor. Toplam maç süresi ise 80 dakika olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da İnşaatta Düşen İşçi Öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki cami inşaatında yüksekten düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan El Musa Almatayer, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Haberler

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonki başarılarının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı ve ilk antrenmanını teknik ekip ile yeni oyuncularla gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.