Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımı, FIVB Şampiyonada Gümüş Madalya Kazandı

TURNUVADA TARİHİ BİR BAŞARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Milliler, İtalya’ya 3-2’lik bir skorla kaybetmesine rağmen, dünya genelinde önemli bir başarı elde ederek tarihleri boyunca Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez gümüş madalya kazanmayı başardı.

Takım kaptanı Eda Erdem, gösterdiği başarılı performansıyla turnuvanın en iyi orta oyuncusu unvanını kazandı. Ayrıca, takımdan bir diğer önemli isim Melissa Vargas da, en iyi pasör çaprazı olarak öne çıktı. Vargas, turnuva boyunca en çok sayı kaydeden oyuncu olarak da dikkat çekmeyi başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.
Haberler

Etiyopya Yeni Yılı Kutlandı Ankara’da

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül'deki etkinlikte yeni yılını kutladı ve Büyükelçi Adem Muhammed Mahmud, barajın tamamlanmasını ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı öne çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.