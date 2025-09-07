A Mili Kadın Voleybol Takımı, FIVB Şampiyonada Gümüş Madalya Kazandı

TURNUVADA TARİHİ BİR BAŞARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Milliler, İtalya’ya 3-2’lik bir skorla kaybetmesine rağmen, dünya genelinde önemli bir başarı elde ederek tarihleri boyunca Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez gümüş madalya kazanmayı başardı.

Takım kaptanı Eda Erdem, gösterdiği başarılı performansıyla turnuvanın en iyi orta oyuncusu unvanını kazandı. Ayrıca, takımdan bir diğer önemli isim Melissa Vargas da, en iyi pasör çaprazı olarak öne çıktı. Vargas, turnuva boyunca en çok sayı kaydeden oyuncu olarak da dikkat çekmeyi başardı.