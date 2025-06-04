A Mili Kadın Voleybol Takımı, Fransa’yı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Qujiang Spor Merkezi, Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin) olarak belirlenmişti. Fransa takımının kadrosunda Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie ve Haewegene yer aldı. Türkiye takımında ise Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek ve Elif Şahin bulunuyordu. Ayrıca Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir ile Ayçin Akyol da takımın yedek oyuncuları arasında yer alıyordu.

SET SONUÇLARI

Karşılaşma setleri şu şekilde sonuçlandı: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) oynadığı ilk maçında Fransa’yı 3-1 mağlup etti.

GELECEK MAÇLAR

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen ilk hafta mücadelelerinde milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30’da Tayland ile oynayacak.