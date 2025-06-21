A Mili Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi 3-0 yendi

MAÇ DETAYLARI VE HAKEMLER

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Casado Nicolas, Kandil Wael

TAKIM KADROSU

TÜRKİYE: Saliha Şahin, Melissa Vargas, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)

GÜNEY KORE: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang (Daeun Kim, Dahyeon Lee, Sujin, Dahye)

MAÇ SONUCU VE PERFORMANS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2’nci haftasında oynadığı 3’üncü maçta Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti. turnuvaya namağlup devam eden Filenin Sultanları, 2’nci haftada Dominik Cumhuriyeti ve Kanada’nın ardından Güney Kore karşısında da etkileyici bir performans sergiledi. İlk seti 25-11 gibi geniş bir farkla kazanarak maça etkili bir başlangıç yaptılar. İkinci sette de üstün oyunlarını sürdürdüler, hücumda etkili ve savunmada hatasız bir performans sergileyen Filenin Sultanları bu seti de 25-13 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. 3’üncü sette de üstünlüğü koruyan Ay-yıldızlılar, seti 25-17’lik net skorla alarak maçtaki toplam galibiyet sayısını 7’ye çıkardı.

GELECEK MAÇ

Milliler, yarın saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Brezilya ile karşılaşacak. Bu önemli maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ protokolden izledi.