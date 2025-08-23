A Mili Kadın Voleybol Takımı, İspanya’yı 3-0 Yendi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İSPANYA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’ndaki ilk maçında İspanya’yı 3-0 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Milliler, gruplarındaki ikinci maçlarını 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30’da Bulgaristan’la oynayacak. Bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HAKEMLER VE SALON DETAYLARI

Maçın düzenlendiği salonun adı Nakhon Ratchasima iken, karşılaşmayı yönetmek üzere Japonya’dan Sumie Myoi ve Mısır’dan Wael Kandil hakem olarak görevlendirildi.

MAÇTA GÖREV ALAN OYUNCULAR

Türkiye ekibinde, Zehra, Vargas, Yaprak, Sinead Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (Elif, İlkin, Hande) yer alırken; İspanya takımında ise Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela, Aranda Muroz, Llabrés (L) (Lazaro, J.Fernandez, Schlegel) oyuncuları mücadele etti. Set sonuçları ise 25-18, 25-20 ve 25-23 şeklinde gerçekleşti. Maçın toplam süresi 66 dakika sürdü.