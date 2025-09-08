A Mili Kadın Voleybol Takımı İstanbul’a Döndü

TAYLAND’DA TARİHİ BİR BAŞARI

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. İstanbul Havalimanı’na ulaşan oyuncuları, aileleri ve voleybolseverler karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takımın tarihi bir başarıya imza attığını belirtti. “2025 Dünya Şampiyonası’nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TEKNİK EKİPTEN BÜYÜK GURUR

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu dile getirdi. Santarelli, “Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı.” ifadesini kullandı. Başarılardan ve takımının geldiği noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurguladı ve “3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum.” dedi.

KAPTANDAN TEŞEKKÜR VE UMUT

Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını belirtti. Dündar, “Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland’a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler.” şeklinde değerlendirdi.