A Mili Kadın Voleybol Takımı, Kanada’yı yendi

MAÇ DETAYLARI

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Kandil Wael, Simonovska Sonja

KANADA: Andrea Mitrovic, Averie Allard, Emily Maglio, Nyadholi Thokbuom, Anna Smrek, Abagayle Guezen (Quinn Pelland, Hilary Howe, Lucy Borowski, Delaney Watson, Hilary Johnson)

TÜRKİYE: Meliha Diken, Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Berka Buse Özden, Gizem Örge, Elif Şahin)

SETLER: 16-25, 18-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 14 dakika

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETİ KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2. haftasında Kanada’yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk haftayı 4’te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftaya Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup ederek etkili bir başlangıç yaptı.

ETKİLİ PERFORMANS

Kırmızı-beyazlılar, 2. haftanın 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Kanada ile karşılaştı. A Milli takım, karşılaşmaya ilk setle etkili bir şekilde başladı ve bu seti 25-16’lık bir skorla kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci seti de 25-18’lik skorla alarak durumu 2-0’a getiren Milliler, ilk iki seti rahat geçtikten sonra çekişmeli geçen son seti 26-24 kazanarak maçı 3-0’lık bir galibiyetle tamamladı.

SIRADAKİ MAÇ

Milliler, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Güney Kore ile karşılaşacak. Bu maç, Filenin Sultanları için önemli bir mücadele olacak.