Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Kanada’yı yendi

MAÇ DETAYLARI

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Kandil Wael, Simonovska Sonja

KANADA: Andrea Mitrovic, Averie Allard, Emily Maglio, Nyadholi Thokbuom, Anna Smrek, Abagayle Guezen (Quinn Pelland, Hilary Howe, Lucy Borowski, Delaney Watson, Hilary Johnson)

TÜRKİYE: Meliha Diken, Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Berka Buse Özden, Gizem Örge, Elif Şahin)

SETLER: 16-25, 18-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 14 dakika

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETİ KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 2. haftasında Kanada’yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk haftayı 4’te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftaya Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup ederek etkili bir başlangıç yaptı.

ETKİLİ PERFORMANS

Kırmızı-beyazlılar, 2. haftanın 2. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Kanada ile karşılaştı. A Milli takım, karşılaşmaya ilk setle etkili bir şekilde başladı ve bu seti 25-16’lık bir skorla kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci seti de 25-18’lik skorla alarak durumu 2-0’a getiren Milliler, ilk iki seti rahat geçtikten sonra çekişmeli geçen son seti 26-24 kazanarak maçı 3-0’lık bir galibiyetle tamamladı.

SIRADAKİ MAÇ

Milliler, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Güney Kore ile karşılaşacak. Bu maç, Filenin Sultanları için önemli bir mücadele olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.