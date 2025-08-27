Haberler

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Lider

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Nakhon Ratchasima
HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)
TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem (L) (Hande, Aslı, Elif, İlkin, Eylül)
KANADA: Pelland, Mitrovic, Thokbuom, Howe, Guezen, Maglio, Jost (L) (Andrews, Fayad, Baker, Savard, Borowsk, Murmann)
SETLER: 25-21, 27-25, 25-13
SÜRE: 90 dakika

GRUP AŞAMASINI LİDER TAMAMLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup aşamasını 3’te 3 yaparak lider tamamladı. Önceden son 16 turunu garantileyen ay-yıldızlılar, E Grubu’ndaki üçüncü mücadelesinde Kanada’yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, son 16 turunda ise 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok’ta D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra duyurulacak.

